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Футбол

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • В минувшие выходные "Ливерпуль" полностью провалил второй тайм матча против "Вулверхэмптона" и не нанес по воротам соперника ни одного удара. Тем не менее, удержать победный счет они смогли, хоть и пропустили один гол. Впрочем, та игра показала, что у мерсисайдцев не все идеально.

    Возможно, выезд к "Вилле" в итоге еще ярче проявит проблемы этой команды, а может это будет классический машиноподобный "Ливерпуль", увидим.

    Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 19 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига. 29-й тур.

    19 февраля. 21:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

    Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Астон Вилла” — “Ливерпуль” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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