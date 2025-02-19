Сайнс: Меня вдохновляет новый вызов, я готов к борьбе

Карлос Сайнс, общаясь с прессой в Лондоне перед шоу F1 75 Live, поделился впечатлениями от начала работы с Williams – это уже пятая по счёту команда Формулы 1, за которую испанский гонщик будет выступать за 11 сезонов в чемпионате мира.

Карлос Сайнс: «За десять лет я сотрудничал с половиной команд чемпионата. Не знаю, хорошо это или плохо, но это даёт мне богатый опыт, я знаю, как работают и как развиваются разные команды.

Сейчас я перешёл из итальянской команды в британскую, и это самое значительное изменение, но с ним не связано ничего такого, с чем мне не доводилось иметь дело раньше. Это интересный и новый вызов, и он меня вдохновляет. Я хочу получать удовольствие от работы и всецело ей отдаюсь. В Williams я уже чувствую себя как дома.

Если говорить о машине, то могу сказать разве что о декабрьских тестах в Абу-Даби. Самая большая разница, на которую обращаешь внимание при смене команд – это двигатель. Его вибрации, его звук. Хотя, конечно, я намерен разобраться во всех особенностях работы ходовой части, аэродинамики и шин, единственное, к чему мне предстоит по-настоящему адаптироваться – это силовая установка Mercedes.

Это самое главное изменение, ведь надо изучить, как работает этот двигатель, как происходит его взаимодействие с системой ERS, какие здесь особенности разного рода процедур, в том числе связанных с безопасностью.

Опираясь на свой опыт, могу сказать, что обычно на адаптацию к новой машине у тебя только три дня тестов. При этом каждый гонщик работает за рулём только по полтора дня, и за это время надо разобраться во всех хитростях и нюансах, смоделировав все возможные ситуации. Но это не значит, что я не смогу быть конкурентоспособным с самых первых гонок сезона.

Но удивлюсь, если в Австралии у нас будет возможность бороться за подиум. Вы же знаете, что для Williams 2025 год будет переходным, мы не раз говорили, что нацеливаемся на 2026-й. Надеемся, что именно тогда перед нами откроются новые возможности, и мы сможем сократить отставание от более крупных команд.

В квалификациях команды середины пелотона уступали лидерам не больше трёх или четырёх десятых, но отыграть эти три или четыре десятых очень трудно. Пробиваться в призовую десятку будет непросто, но я готов к борьбе. Если вдруг удастся подняться на подиум, буду только рад, но я на это не рассчитываю».

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