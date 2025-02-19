DAZN

22 февраля вечером в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерское шоу с поединком за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

В главном бою встретятся обладатель титулов WBC, WBA, IBF, WBO Артур Бетербиев (21–0, 20 KO) и Дмитрий Бивол (23–1, 12 KO).

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Это будет реванш. В первой встрече, состоявшейся 12 октября 2024 года, боксеры прошли все 12 раундов. Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира, победив решением большинства судей (114–114, 115–113, 116–112).

Еще одним важным событием вечера станет бой между британцем Даниэлем Дюбуа (24–2, 22 KO) и новозеландцем Джозефом Паркером (35–3, 23 KO).

Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.

Начало поединка на Kingdom Arena в Эр-Рияде – около 01:00 по киевскому времени в ночь на 23 февраля.

sport.ua