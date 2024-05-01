Рафаэль Надаль: «Я не хотел проливать море слез, потому что я еще не закончил свой путь с ракеткой в руке»

Экс-первая ракетка мира и чемпион 22 турниров Grand Slam Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение от Иржи Легечки в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде

«За последнее время я сделал шаги вперед во всех отношениях, и теперь мы должны закрепить этот прогресс. Я приехал на турнир в Мадриде, имея множество сомнений, а теперь с турнира я уезжаю с уже меньшими сомнениями. Сегодня большую часть первого сета я отыграл наиболее хорошо с того момента, как я вернулся в Тур. Дальше я хочу сыграть в Риме и хорошо там выступить. Я буду упорно работать, чтобы это произошло. Это один из самых важных турниров в моей карьере, я выигрывал его 10 раз.

На корте во время прощания я не хотел проливать море слез, потому что я еще не закончил свой путь с ракеткой в руке. Это была очень эмоциональная ночь. Но сейчас не время отпускать все эмоции и ощущения, которые я имею внутри себя. Впереди еще долгий путь, и я не хочу отпускать весь адреналин. В Мадриде я прошел полный круг. Я не мог представить, что буду здесь в свои почти 38 лет.

Я могу лишь поблагодарить всех, кто помогал мне на определенных этапах моей карьеры. Она еще не закончилась, но вот мы здесь. Это подарок, который все эти люди дарили мне в течение 21 года. Мадрид был для меня важнее «мэйджора». Эмоции от Мадрида останутся со мной навсегда. Мне повезло, что я смог превратить то, что когда-то было хобби, в работу, и делать ее хорошо. Я чувствую себя очень счастливым и не могу просить ничего большего. Надеюсь, что смог стать хорошим примером для новых поколений. Это важнее, чем титулы. Надеюсь, я вызывал положительные эмоции. Все, что я могу сказать, это «спасибо». Больше ничего не могу сказать», — поделился своими эмоциями испанский теннисист на послематчевой пресс-конференции.

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