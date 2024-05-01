Боруссия будет принимать ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу сезона-2023/24 дортмундская Боруссия будет принимать ПСЖ.
Игра состоится в среду,  ;1 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть трансляцию поединка можно на медиасервисе MEGOGO.
Ранее сообщали, что встречу будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с опытным Энтони Тейлором.
Ответный матч пройдет 7 мая в Париже.
В четвертьфинале ПСЖ на выезде в большинстве разгромил Барселону. По пути в полуфинал Боруссия дважды обыграла мадридский Атлетико.
В другой паре мадридский Реал с Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией. В активе украинского голкипера — три сейва. Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.
Финал ЛЧ проведут 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Раньше мы сообщали, что ПСЖ готов побороться за Лунина.