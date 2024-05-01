Дэймон Хилл: Все хотели видеть Сенну в своей команде

Бывший гонщик Формулы 1, напарник Айртона Сенны в Williams в эфире Sky Sport F1 говорил о погибшем тридцать лет назад бразильце…

Деймон Хилл: «В каждую эпоху есть кто-то, кто меняет спорт, и Айртон был одним из таких людей. Он изменил наш спорт, изменил подход. Он был гораздо более агрессивным, гораздо более целеустремленным, вплоть до почти безумия, а его невероятная вера в себя вдохновляла всех вокруг.

Когда Айртон пришёл в Формулу 1, это было своего рода шоком для системы. Он был очень смелым. Думаю, именно поэтому все хотели видеть его в своей команде – они знали, что этот парень отдаст для победы всё, добьётся абсолютного максимума от машины.

Иногда всё шло не так, порой он заходил слишком далеко, но болельщики любили его, и он был огромным, огромным символом надежды и успеха для бразильцев и людей во всем мире.

Он пришёл в Формулу 1 не ради развлечения, он был невероятно серьёзен и полностью нацелен на результат, что порой даже пугало. Он был настоящим гонщиком и настоящим человеком».

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