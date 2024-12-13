Ф2: Мартен показал лучшее время в финальный день тестов

Виктор Мартен показал лучше время в финальный день тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Свой лучший круг, 1:35.773 секунды, французский гонщик команды ART проехал в утренней сессии.
Начало тестов вновь получилось напряжённым, поскольку на первых минутах на трассу выехали все гонщики, за исключением представителей Invicta Racing и MP Motorsport. Проехав несколько коротких серий, гонщики перешли на SuperSoft и начали работать в квалификационном режиме.
Хосе-Мария Марти, Рафаэль Виллагомес, Кристиан Мэнселл и Дино Беганович сменяли друг друга на вершине протокола, пока лучший круг не проехал Мартен. Однако практически сразу после этого Виктор остановился на трассе в 13-м повороте, что привело к первым красным флагам.
После паузы Алекс Дюнн показал второе время, уступив Мартену 0,038 с. Затем гонщики переключились на работу на длинных сериях кругов, поэтому никто больше не улучшил. Наибольшую дистанцию с утра проехал Люк Браунинг – 54 круга.
После часового перерыва работала возобновилась – гонщики вновь планомерно работали на длинных сериях кругов. За час до завершения тестов на трассе появились красные флаги из-за того, что Джек Роуфорд разбил машину в первом повороте.
После того, как маршалы очистили трассу, тесты возобновились, гонщики смогли завершить своим программы. Лучшее время сессии осталось за Хосе-Марией Марти, который проехал круг за 1:37.351 секунды. Наибольшая дистанция у Джона Беннетта – 58 кругов.
На этом сезон 2024 года Формулы 2 официально завершён.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:35.773
|37
|2. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:35.811
|50
|3. Д.Беганович
|Hitech Pulse-Eight
|1:35.843
|47
|4. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:35.871
|47
|5. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:35.893
|31
|6. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:35.959
|37
|7. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:35.992
|35
|8. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:36.011
|25
|9. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:36.052
|49
|10. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:36.054
|44
|11. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:36.156
|51
|12. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:36.161
|54
|13. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:36.222
|25
|14. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:36.225
|49
|15. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:36.310
|49
|16. Х.Марти
|Campos Racing
|1:36.407
|25
|17. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:36.603
|48
|18. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:36.867
|46
|19. С.Мегетуниф
|Trident
|1:37.203
|30
|20. М.Эстерсон
|Trident
|1:37.455
|44
|21. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:37.507
|35
|22. Н.Варрон
|AIX Racing
|1:37.665
|39
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Х.Марти
|Campos Racing
|1:37.351
|46
|2. Н.Варрон
|Trident
|1:37.423
|24
|3. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:37.480
|29
|4. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:37.606
|39
|5. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:37.956
|28
|6. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:38.795
|43
|7. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:39.057
|37
|8. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:39.143
|50
|9. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:39.280
|43
|10. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:39.295
|41
|11. Д.Беганович
|Hitech Pulse-Eight
|1:39.492
|47
|12. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:39.619
|34
|13. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:39.647
|39
|14. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:40.625
|50
|15. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:40.687
|25
|16. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:40.699
|58
|17. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:40.945
|36
|18. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:40.948
|39
|19. С.Мегетуниф
|Trident
|1:41.196
|47
|20. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:41.266
|47
|21. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:41.454
|51
|22. М.Эстерсон
|Trident
|1:41.479
|55