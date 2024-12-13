Ф2: Мартен показал лучшее время в финальный день тестов

Виктор Мартен показал лучше время в финальный день тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Свой лучший круг, 1:35.773 секунды, французский гонщик команды ART проехал в утренней сессии.

Начало тестов вновь получилось напряжённым, поскольку на первых минутах на трассу выехали все гонщики, за исключением представителей Invicta Racing и MP Motorsport. Проехав несколько коротких серий, гонщики перешли на SuperSoft и начали работать в квалификационном режиме.

Хосе-Мария Марти, Рафаэль Виллагомес, Кристиан Мэнселл и Дино Беганович сменяли друг друга на вершине протокола, пока лучший круг не проехал Мартен. Однако практически сразу после этого Виктор остановился на трассе в 13-м повороте, что привело к первым красным флагам.

После паузы Алекс Дюнн показал второе время, уступив Мартену 0,038 с. Затем гонщики переключились на работу на длинных сериях кругов, поэтому никто больше не улучшил. Наибольшую дистанцию с утра проехал Люк Браунинг – 54 круга.

После часового перерыва работала возобновилась – гонщики вновь планомерно работали на длинных сериях кругов. За час до завершения тестов на трассе появились красные флаги из-за того, что Джек Роуфорд разбил машину в первом повороте.

После того, как маршалы очистили трассу, тесты возобновились, гонщики смогли завершить своим программы. Лучшее время сессии осталось за Хосе-Марией Марти, который проехал круг за 1:37.351 секунды. Наибольшая дистанция у Джона Беннетта – 58 кругов.

На этом сезон 2024 года Формулы 2 официально завершён.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. В.Мартен ART Grand Prix 1:35.773 37 2. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:35.811 50 3. Д.Беганович Hitech Pulse-Eight 1:35.843 47 4. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:35.871 47 5. О.Гёте MP Motorsport 1:35.893 31 6. Р.Миата ART Grand Prix 1:35.959 37 7. Р.Станек Invicta Racing 1:35.992 35 8. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:36.011 25 9. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:36.052 49 10. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:36.054 44 11. Л.Форнароли Invicta Racing 1:36.156 51 12. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:36.161 54 13. А.Линдблад Campos Racing 1:36.222 25 14. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:36.225 49 15. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:36.310 49 16. Х.Марти Campos Racing 1:36.407 25 17. Г.Мини PREMA Racing 1:36.603 48 18. С.Монтойя PREMA Racing 1:36.867 46 19. С.Мегетуниф Trident 1:37.203 30 20. М.Эстерсон Trident 1:37.455 44 21. К.Шилдс AIX Racing 1:37.507 35 22. Н.Варрон AIX Racing 1:37.665 39

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Х.Марти Campos Racing 1:37.351 46 2. Н.Варрон Trident 1:37.423 24 3. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:37.480 29 4. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:37.606 39 5. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:37.956 28 6. В.Мартен ART Grand Prix 1:38.795 43 7. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:39.057 37 8. Л.Форнароли Invicta Racing 1:39.143 50 9. Г.Мини PREMA Racing 1:39.280 43 10. Р.Миата ART Grand Prix 1:39.295 41 11. Д.Беганович Hitech Pulse-Eight 1:39.492 47 12. К.Шилдс AIX Racing 1:39.619 34 13. С.Монтойя PREMA Racing 1:39.647 39 14. Р.Станек Invicta Racing 1:40.625 50 15. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:40.687 25 16. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:40.699 58 17. О.Гёте MP Motorsport 1:40.945 36 18. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:40.948 39 19. С.Мегетуниф Trident 1:41.196 47 20. А.Линдблад Campos Racing 1:41.266 47 21. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:41.454 51 22. М.Эстерсон Trident 1:41.479 55

Источник