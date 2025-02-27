Оливер Берман: Я доволен нашей длинной серией кругов

Во второй день тестов в Бахрейне в Haas вновь разделили программу – с утра за руль сел Эстебан Окон, а днём его сменил Оливер Берман. Гонщики Haas замкнули протокол сессии, но в команде всё равно довольны проделанной работой.

Эстебан Окон (17-й): «Сегодня на мою долю выпала холодная погода, ветер и дождь. Мы в основном работали на длинной серии кругов, а Оливер продолжил начатое днём. Очень хорошо, что мы с ним придерживаемся одинакового мнения относительно того, в чём нужно прибавить. Было много позитивного, но важно прибавить в тех областях, в которых это необходимо.

В начале сезона у нас крутая кривая обучения, но пока всё складывается хорошо и без проблем. Было здорово оценить машину и поработать с командой над деталями. У меня свой подход к работе, а у разных команд свой, поэтому нужно понимать друг друга и согласовывать действия, когда я сажусь за руль. Именно это мы и делаем».

Оливер Берман (18-й): «Ещё один хороший день. По сравнению со средой ветер немного стих, и состояние трассы улучшилось, так что я был рад вернуться за руль.

Мы добились неплохо прогресса, проведя имитацию гонки. Ближе к концу сессии возникли проблемы, из-за которых я потерял немного времени. Мы нашли причину, так что завтра проблема не должна повториться.

Вчера было сложно о чём-то судить из-за ветра и грязной трассы, но сейчас я имею лучшее представление о ситуации и доволен, и это похоже на продолжение тренда прошлых лет, когда я пилотировал VF-23 и VF-24. Я уверен и доволен тем, как мы отработали на длинной серии кругов».

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