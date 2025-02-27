Известны планы Реала на летнее трансферное окно

Мадридский "Реал" во время летнего трансферного окна хочет сохранить основной состав команды. Однако, как сообщает Fichajes, клуб рассматривает возможность продажи двух игроков – Рауля Асенсио и Винисиуса Жуниора.

Руководство "Реала" готово рассмотреть предложения по этим футболистам, если они будут очень выгодными.

Что касается потенциальных приобретений, то "Реал" заинтересован в подписании Трента Александера-Арнольда как свободного агента. Также клуб рассматривает возможность приглашения Хаби Алонсо на должность главного тренера.

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