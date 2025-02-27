“Нейтральный” Медведев снова поскандалил с судьей на вышке, обвинив того в русофобии (ВИДЕО)

“Нейтральный” теннисист Даниил Медведев устроил перепалку с судьей на вышке в перерыве между вторым и третьим сетом матча против нидерландца Таллона Грикспора на турнире в Дубае



Медведев выиграл первый сет 6:2, и был близок к тому, чтобы завершить поединок в свою пользу во второй партии, однако не реализовал в концовке четыре матчбола и в итоге проиграл тай-брейк (7-9).

В перерыве между сетами Медведев стал кричать на судью, что тот неправомерно дал ему предупреждение за неспортивное поведение, и в итоге обвинил его в том, что у него “двойные стандарты по отношению к русским”.

Египетский арбитр Адель Нур в ответ заявил: “Даниил, ты прекрасно знаешь, что сказал мне” и отметил, что ко всем игрокам относится одинаково.

Медведев в итоге потерпел поражение в этом матче, проиграв третий сет со счетом 5:7.

Напомним, что Даниил Медведев на Открытом чемпионате Австралии получил рекордный штраф за свои выходки на корте на протяжении турнира.



btu.org.ua