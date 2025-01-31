Анна Блинкова – о предстоящем матче против Элины Свитолиной: “Я проиграла ей дважды в 2023 году, так что знаю, насколько она хорошо может играть”

“Нейтральная” теннисистка Анна Блинкова прокомментировала предстоящий поединок второго круга на турнире WTA 500 в Линце, в котором она сыграет против украинки Элины Свитолиной



“Элина – отличный игрок, всегда борется до конца. Я проиграла ей дважды в 2023 году на грунте, в Страсбурге и на Ролан Гаррос, так что я знаю, насколько она хорошо может играть.

Конечно, во-первых я постараюсь хорошо восстановиться после сегодняшнего матча и буду готовиться к этому поединку. Мне нужно будет показать свой лучший теннис и как и в моем первом матче здесь, я постараюсь хорошо двигаться по корту и возвращать как можно больше мячей”.

Встреча Элины Свитолиной и Анны Блинковой пройдет сегодня 30 января и начнется не ранее 17:00 по киевскому времени.

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