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Футбол

У Бундеслиги на одного представителя в плей-офф будет меньше. Андерлехт – Хоффенхайм 3:4. Обзор матча

У Бундеслиги на одного представителя в плей-офф будет меньше. Андерлехт – Хоффенхайм 3:4. Обзор матча

Фото – Михайло Лозовий / UA-Футбол

    • Хозяева открыли счет поближе к экватору первого тайма. Впоследствии "деревенские" отгрузили сопернику 4 гола. Бельгийская команда оправилась уже в конце, но сравнять так и не успела.

    Брюссельский коллектив проиграл второй раз подряд и остался без прямой путевки во ⅛ финала. Немецкий клуб выбывает из соревнований.

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    • Смотрите обзор матча 8 тура Лиги Европы

    Андерлехт. Лотто Парк, 17 839 зрителей

    Андерлехт – Хоффенхайм 3:4

    Голы: Васкес, 18, Гото, 79, Аугустинссон, 88 – Сарделья, 41 (аг), Бишоф, 54, Нтусу, 59, Гложик, 65

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