Беллью назвал лучшего супертяжа в мире после Усика. Не Дюбуа, не Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью назвал лучшего супертяжеловеса в мире после украинца Александра Усика.

«Я считаю Усика и Фьюри выдающимися боксерами. Тайсон вернется еще на ринг, если он этого захочет. И да, я думаю, что он второй лучший супертяжеловес в мире», – сказал Беллью.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua