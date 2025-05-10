Марта Костюк: “Когда я читаю новости, начинаю плакать и испытываю сильнейший стресс, а мне нужно выходить на корт и выполнять свою работу”

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о психологическом напряжении, с которым сталкивается на фоне продолжающейся войны



“Иногда я просто отключаю все новости. Я могу находиться в безопасном месте, в спокойной обстановке, но мой мозг этого не осознаёт. Когда я читаю новости, начинаю плакать и испытываю сильнейший стресс, мой мозг не понимает, что физически мне ничего не угрожает. А мне нужно выходить на корт и выполнять свою работу – это мой приоритет прямо сейчас. Но моя семья остаётся там, и ты никогда не знаешь, что может случиться завтра.

На самом деле, я не понимаю, как люди справляются со всем, что там происходит. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину по делам, я просто поражаюсь. Люди продолжают жить, работать, двигаться вперёд. Бывает, заходишь в магазин, а там нет стёкол – после ракетной атаки или удара дрона. Всё заколочено досками, а на фанере приколот лист бумаги: “Мы работаем. Заходите”. На полу – осколки стекла, но все просто продолжают жить. Это невероятно”, – рассказала Марта Костюк.

btu.org.ua