Ветеран Флориды стал рекордсменом среди действующих игроков НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэд Маршенд

В третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли Флорида Пантерз победила в овертайме Торонто Мэйпл Лифс со счетом 5:4 и сократила отставание в серии (1-2).

Решающую шайбу в овертайме забросил Брэд Маршенд.

Нападающий Флориды стал старейшим игроком в истории франшизы в матчах плейоф НХЛ (36 лет и 363 дня), забросивший шайбу в овертайме.

Предыдущее достижение принадлежало Майку Хоугу в 1996 году (33 года и 96 дней).

Заброшенная шайба в овертайме Кубка Стэнли стала для Брэда Маршенда 14-й в карьере, сделавшей канадца рекордсменом среди действующих игроков НХЛ по данному показателю.

Плей-офф НХЛ. Битва Флориды и Торонто в овертайме, 4 шайбы Виннипега

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