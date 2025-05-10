Ветеран Флориды стал рекордсменом среди действующих игроков НХЛ

В третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли Флорида Пантерз победила в овертайме Торонто Мэйпл Лифс со счетом 5:4 и сократила отставание в серии (1-2).
Решающую шайбу в овертайме забросил Брэд Маршенд.
Нападающий Флориды стал старейшим игроком в истории франшизы в матчах плейоф НХЛ (36 лет и 363 дня), забросивший шайбу в овертайме.
Предыдущее достижение принадлежало Майку Хоугу в 1996 году (33 года и 96 дней).
Заброшенная шайба в овертайме Кубка Стэнли стала для Брэда Маршенда 14-й в карьере, сделавшей канадца рекордсменом среди действующих игроков НХЛ по данному показателю.
Плей-офф НХЛ. Битва Флориды и Торонто в овертайме, 4 шайбы Виннипега
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