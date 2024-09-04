US Open. Впервые с 2005 года два американца сыграют друг с другом в полуфинале “мэйджора”

На Открытом чемпионате США известна первая полуфинальная пара

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 12) – Александр Зверев (Германия, 4) 7:6(2), 3:6, 6:4, 7:6(3)

Фрэнсис Тиафо (США, 20) – Григор Димитров (Болгария, 9) 6:3, 6:7(5), 6:3, 4:1 отказ

Тэйлор Фритц с пятой попытки сумел преодолеть стадию 1/4 финала на турнире Grand Slam. Американский теннисист на втором “мэйджоре” подряд победил Александра Зверева и сравнял счет в их очном противостоянии: 5-5. Фритц выиграл свой 15-й матч на Открытом чемпионате США – это его лучший результат среди всех турниров Grand Slam.

Тэйлор Фритц одержал 25-ю победу в матчах против игроков топ-10. Он четвертый раз победил теннисиста из первой десятки на “мэйджоре”, причем двоих из них обыграл на этом US Open (кроме Зверева, он еще победил Каспера Рууда).

Фрэнсис Тиафо второй раз вышел в полуфинал “мэйджора” и второй раз сделал это в Нью-Йорке (в 2022 году он проиграл на этой стадии Карлосу Алькарасу в пяти сетах). Тиафо второй раз за пять матчей сумел победить Григора Димитрова, который не смог доиграть этот поединок из-за проблем с левым бедром.

Фрэнсис Тиафо 12-й раз победил соперника из топ-10 и пятый раз сделал это на турнире Grand Slam.

Два американских теннисиста сыграют друг с другом в полуфинале турнира Grand Slam впервые с 2005 года, когда в Нью-Йорке на этой стадии сошлись Андре Агасси и Робби Джинепри. Также впервые после Энди Роддика в 2006 году, представитель США сыграет в финале мужского одиночного разряда на US Open.

Тэйлор Фритц и Фрэнсис Тиафо сыграют друг с другом восьмой раз и впервые в этом сезоне. Фритц выиграл шесть очных поединков подряд, после того, как Тиафо одержал победу в их первой встрече на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс в 2016 году.

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