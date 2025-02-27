X. Джервонта Дэвис – Ламонт Роуч

27 февраля состоится пресс-конференция накануне титульного поединка между чемпионом из США Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Ламонтом Роучем. Начало традиционного мероприятия – в 20:00 по киевскому времени.

Шоу бокса от промоутерской компании TGB Promotions пройдет в ночь на 2 марта на арене «Barclays Center» в Бруклине (США).

Главным событием вечера станет бой за звание чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA – на ринге встретятся Джервонта Дэвис (30–0, 28 КО) и Ламонт Роуч (25–1–1, 10 КО).

Джервонта в последнем поединке нокаутировал в восьмом раунде другого американца Фрэнка Мартина. Роуч остановил ирландца Фергала Маккрори в июне прошлого года (TKO 8).

Джервонта Дэвис – Ламонт Роуч. Пресс-конференция. Смотреть онлайн LIVE

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