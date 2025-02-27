Бортолето: Я прислушиваюсь к мнению напарника

Как и в первый день тестов, в четверг дебютант Формулы 1 Габриэль Бортолето был быстрее Нико Хюлкенберга, его опытного напарника по команде Sauber, к тому же проехал больше него кругов (80 против 56). Впрочем, это объяснялось тем, что с утра погода была неважной, и работе на трассе мешал дождь.

Габриэль Бортолето (15-й): «Полагаю, мы с Нико примерно на одном уровне, ведь в конечном итоге наши подходы к пилотированию не так уж сильно различаются. Разумеется, некоторые отличия есть, но плюс в том, что мы примерно равны по скорости. Важный момент состоит в том, что я прислушиваюсь к мнению напарника, ведь он опытный профессионал и знает то, чего пока не знаю я. Но я постепенно учусь, и это хорошо.

Перед тестами мы до последнего момента вносили изменения в расположение органов управления на руле, и я должен поблагодарить отдел электроники команды, которые создали для меня это рулевое колесо. Людям со стороны не видно, какая напряжённая работа идёт на базе Sauber, но я очень признателен инженерам за всё, что они делают для меня, ведь я постоянно причиняю им хлопоты.

Понимаете, я всё время обращаюсь к ним с просьбами: «Можете ли изменить это? Будьте добры, поменяйте то». Но они всё успевают вовремя.

Разумеется, у меня ещё будут сложности в Формуле 1, ведь она во многом отличается от молодёжных серий, но надеюсь, мне удастся свести проблемы к минимуму и быстро обрести скорость».

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