Ла Лига обвиняет Манчестер Сити в нарушении законодательства ЕС о конкуренции

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что лига подала жалобу в Европейскую комиссию на "Манчестер Сити", обвиняя клуб в нарушении законодательства ЕС о конкуренции.

По информации SkySports, жалоба была подана еще в 2023 году, и сейчас Ла Лига ожидает решения. Английский клуб обвиняют в том, что они получают от ОАЭ нерыночные спонсорские соглашения, которые позволяют "Манчестер Сити" подписывать лучших футболистов.

"Все, что они делают, это они думают о том, как они могут избежать правил и норм.

Мы сообщили об этом Европейскому Союзу с фактами и цифрами. Почему? Потому что это английская команда, которая не является частью ЕС, но они имеют коммерческую деятельность в Европе.

Очень важно, чтобы все клубы подчинялись правилам прозрачности и управления, а также настоящей конкуренции в финансовой и спортивной части их бизнеса", – сказал Тебас.