Дубай. Грикспор отыграл четыре матчбола и победил Медведева, Циципас одолел Берреттини и впервые за год вышел в полуфинал на харде

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире АТР 500 в Дубае



Дубай, ОАЭ • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,415,700

Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Даниил Медведев (-, 1) 2:6, 7:6(7), 7:5 – отыграл 4 матчбола

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Матео Берреттини (Италия) 7:6(5), 1:6, 6:4

Кантен Алис (Франция, Q) – Лука Нарди (Италия, LL) 2:6, 6:3, 7:6(5)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Марин Чилич (Хорватия, PR) 6:4, 3:6, 6:2

• Таллон Грикспур отыграл четыре матчбола во втором сете и одержал самую рейтинговую победу в своей карьере, обыграв шестую ракетку мира Даниила Медведева. Нидерландский теннисист, который спас три матчбола против Романа Сафиуллина в первом раунде и одолел действующего чемпиона Уго Умбера во втором, вышел в свой восьмой полуфинал ATP-тура. Его следующим соперником будет Стефанос Циципас, которому Грикспур проиграл оба очных поединка. Отметим, что греческий теннисист вышел в полуфинал на харде впервые с февраля прошлого года (Лос-Кабос).

• Кантен Алис в статусе «квалифаера» вышел в первый полуфинал турнира ATP 500 в карьере. За выход в финал француз поспорит со вторым сеяным Феликсом Оже Альяссимом, которому уступил на прошлой неделе на турнире в Дохе в трех сетах. Канадец выиграл уже 15-й матч в этом сезоне.

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