Украинский кикбоксер узнал имя соперника на турнире Glory

Instagram. Олег Приймачев

Украинский кикбоксер Олег Приймачев, который является чемпионом мира по муай-тай среди любителей, проведет бой на турнире Glory.

Его соперником станет опытный французский боец Софиан Лайдуни, в активе которого 37 побед и четыре поражение. Оппонент украинца занимает восьмое место в рейтинге организации.

Glory 99: Last Heavyweight Standing – это турнир в тяжелом весе, в котором примут участие 32 спортсмена. Они проведут несколько боев и определят восьмерку сильнейших. После этого состоится финальное противостояние, по итогам которого останется один победитель.

Первый вечер предстоящего шоу состоится 5 апреля в Роттердаме. Олег Приймачев провел 21 бой в кикбоксинге, одержал 16 побед, четыре раза проиграл и один поединок свел вничью.

Украинский кикбоксер является военнослужащим подразделения ГУР «Артан» и дебютировал в Glory в декабре прошлого года, когда одолел представителя Марокко.

sport.ua