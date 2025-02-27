Айзек Хаджар: Я доволен тем, как провёл имитацию гонки

Юки Цунода первым сел за руль машины Racing Bulls во второй день тестов в Бахрейне. Японскому гонщику помешали определённые технические проблемы, но команда смогла их решить. Айзек Хаджар днём провёл имитацию гонки и остался доволен своей скоростью.

Айзек Хаджар (10-й): «Ещё один хороший день. Я очень доволен тем, как провёл имитацию гонки – времена на круге были очень стабильными на трёх разных составах шин. После мы переключились на работу на короткой серии кругов, что было непросто из-за дождя.

Мы выявили области, в которых я должен продолжать учиться, но, в целом, я доволен и жду возможности продолжить прогрессировать завтра».

Юки Цунода (12-й): «День получился более сложным, чем первый. Сначала возникли некоторые технические сложности, а затем пошёл дождь, что довольно неожиданно для Ближнего Востока. Но суть тестов и заключается в том, чтобы на ранней стадии выявлять проблемы и их устранять. Так что мы сохраняли спокойствие и сосредоточились на своей работе.

Нам удалось собрать информацию и получше узнать машину, сделав шаг вперёд по сравнению со вчерашним днём. Позитивный день, и мы сможем больше сделать в пятницу».

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