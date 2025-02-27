Лига 1 откроет летнее трансферное окно раньше, чем обычно

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) изменит дату открытия летнего трансферного окна. В этом году оно начнется 1 июня, а не в середине месяца, как обычно.

Причиной такого решения является проведение клубного чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 13 июля.

Раннее открытие трансферного окна позволит клубам, участвующим в соревнованиях, в случае Франции, то есть только "Пари Сен-Жермен", усилить свои составы до начала турнира.

Дата закрытия трансферного окна еще не установлена. Сейчас продолжаются переговоры с другими национальными европейскими лигами, чтобы Лига 1 могла согласовать эти даты.

www.ua-football.com