Антонелли: Я действовал слишком консервативно

На прошлом этапе в Канаде Кими Антонелли впервые в карьере поднялся на подиум в Формуле 1. Накануне Гран При Австрии гонщик Mercedes говорил о том, что этот результат прибавил ему уверенности в своих силах, ведь после неудачного опыта в прошлогодней тренировке в Монце, когда он разбил машину, в этом сезоне Кими действовал предельно осторожно.

Кими Антонелли: «Результат гонки в Канаде очень важен для меня. Он стал большим облегчением, ведь в этом сезоне я уже несколько раз был близок к тому, чтобы подняться на подиум.

Результат поможет мне пилотировать более расслабленно. Я не стану лгать и признаю, что в предыдущие уик-энды я был излишне напряжённым и действовал слишком консервативно, особенно в тренировках. Сейчас я могу сделать шаг вперёд и прибавить.

Как я сказал, в тренировках я действовал излишне консервативно и из-за этого показывал быстрые времена ближе к концу сессии. Это было связано с тем, что мне требовалось больше кругов, чтобы набрать скорость.

Я действительно считаю, что переусердствовал в прошлом году в первой тренировке в Монце, и в этом сезоне действовал излишне осторожно, перестраховывался. Поэтому я думаю, что подиум поможет мне сделать шаг вперёд, который действительно нужен. Борьба в Формуле 1 очень плотная, особенно в квалификации, поэтому из-за проигрыша даже одной десятой можно оказаться позади.

Сейчас для меня настало время действовать, особенно в тренировках, примерно так, как в Монце. Конечно, не в точности так, как тогда, но действовать активнее, чтобы быть лучше готовым к квалификации».

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