Ф3: Вуазен одержал первую победу в карьере

Каллум Вуазен одержал первую победу в карьере в Формуле 3, финишировав первым в воскресной гонке в Спа. Вместе с ним на подиум поднялись Себастьян Монтойя и Леонародо Форнароли.

В воскресенье утром в Спа светило солнце. Асфальт оставался влажным на отдельных участках трассы, но гонщики выехали на сликах. На старте Каллум Вуазен сохранил лидерство в первом повороте, а Алекс Дюнн откатился со второго на четвёртое место, пропустив Монтойю и Форнароли. Лидера личного зачёта Габриэле Мини развернуло в первом повороте после контакта с Оливером Гёте.

На втором круге из пятнадцати на выходе из первого поворота ошибся на торможении Вуазен, чем воспользовался Монтойя и попробовал атаковать лидера гонки. Однако Каллум сумел отбить атаку на спуске к Eau Rouge.

В начале третьего круга на трассу выехал автомобиль безопасности. Причиной стало столкновение между Мартиниусом Стенсхорном и Туукой Тапоненом. Стенсхорна развернуло на выходе из 14-го поворота, ехавший позади Тапонен пытался увернуться, пустил машину в разворот и врезался в стоящую поперёк трассы машину гонщика Hitech.

Гонка возобновилась на седьмом круге. В первой тройке рестарт прошёл спокойно, а в борьбе на четвёртое место Сами Мегетуниф обогнал Алекса Дюнна. Позади столкнулись друг с другом София Флёрш и Джозеф Лоак – обе машины застряли в гравии восьмого поворота, и на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.

Рестарт был дан на десятом круге. В четвёрке лидеров обмена позиций не произошло, а Алекс Дюнн замедлился на выходе из первого поворота и откатился с пятого на десятое место.

В восьмом повороте Кристиан Мэнселл отправил в разворот Арвида Линдблада, который застрял в гравии не смог продолжить гонку. В девятом повороте Мари Боя разбил машину, и на трассу уже в третий раз выехал автомобиль безопасности.

Гонка возобновилась на четырнадцатом круге. В первой тройке все сохранили позиции, а в борьбе за четвёртое место Ноэль Леон обогнал Сами Мегетунифа.

Каллум Вуазен уверенно довёл гонку до победы. Он же получил дополнительный балл за лучший круг в гонке. Себастьян Монтойя финишировал вторым и впервые в этом сезоне поднялся на подиум. Благодаря третьему месту Леонардо Форнароли поднялся на первую позицию в личном зачёте.

Никита Бедрин финишировал двадцать третьим. Результаты гонки позволили Prema досрочно гарантировать победу в зачёте команд.

Финальный этап сезона Формулы 3 пройдёт в итальянской Монце с 30 августа по 1 сентября.

Пилот Команда Круги 1. К.Вуазен Rodin Motorsport 15 2. С.Монтойя Campos Racing 15 3. Л.Форнароли Trident 15 4. Н.Леон Van Amersfoort Racing 15 5. С.Мегетуниф Trident 15 6. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 15 7. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 15 8. С.Рамос Trident 15 9. Т.Трамниц MP Motorsport 15 10. А.Дюнн MP Motorsport 15 11. Д.Беганович Prema Racing 15 12. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 15 13. Г.Мини Prema Racing 15 14. К.Мэнселл ART Grand Prix 15 15. Д.Дюфек PHM AIX Racing 15 16. П.Вишницкий Rodin Motorsport 15 17. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 15 18. Т.Смит Van Amersfoort Racing 15 19. М.Загазета Jenzer Motorsport 15 20. К.Штука MP Motorsport 15 21. О.Гёте Campos Racing 15 22. Д.Лоук Rodin Motorsport 15 23. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 15 24. Н.Бедрин PHM AIX Racing 15 25. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 15 -. М.Боя Campos Racing 9 -. А.Линдблад Prema Racing 9 -. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 6 -. T.Тапонен ART Grand Prix 1 -. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1

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