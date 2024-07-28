Ф3: Вуазен одержал первую победу в карьере

Каллум Вуазен одержал первую победу в карьере в Формуле 3, финишировав первым в воскресной гонке в Спа. Вместе с ним на подиум поднялись Себастьян Монтойя и Леонародо Форнароли.
В воскресенье утром в Спа светило солнце. Асфальт оставался влажным на отдельных участках трассы, но гонщики выехали на сликах. На старте Каллум Вуазен сохранил лидерство в первом повороте, а Алекс Дюнн откатился со второго на четвёртое место, пропустив Монтойю и Форнароли. Лидера личного зачёта Габриэле Мини развернуло в первом повороте после контакта с Оливером Гёте.
На втором круге из пятнадцати на выходе из первого поворота ошибся на торможении Вуазен, чем воспользовался Монтойя и попробовал атаковать лидера гонки. Однако Каллум сумел отбить атаку на спуске к Eau Rouge.
В начале третьего круга на трассу выехал автомобиль безопасности. Причиной стало столкновение между Мартиниусом Стенсхорном и Туукой Тапоненом. Стенсхорна развернуло на выходе из 14-го поворота, ехавший позади Тапонен пытался увернуться, пустил машину в разворот и врезался в стоящую поперёк трассы машину гонщика Hitech.
Гонка возобновилась на седьмом круге. В первой тройке рестарт прошёл спокойно, а в борьбе на четвёртое место Сами Мегетуниф обогнал Алекса Дюнна. Позади столкнулись друг с другом София Флёрш и Джозеф Лоак – обе машины застряли в гравии восьмого поворота, и на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.
Рестарт был дан на десятом круге. В четвёрке лидеров обмена позиций не произошло, а Алекс Дюнн замедлился на выходе из первого поворота и откатился с пятого на десятое место.
В восьмом повороте Кристиан Мэнселл отправил в разворот Арвида Линдблада, который застрял в гравии не смог продолжить гонку. В девятом повороте Мари Боя разбил машину, и на трассу уже в третий раз выехал автомобиль безопасности.
Гонка возобновилась на четырнадцатом круге. В первой тройке все сохранили позиции, а в борьбе за четвёртое место Ноэль Леон обогнал Сами Мегетунифа.
Каллум Вуазен уверенно довёл гонку до победы. Он же получил дополнительный балл за лучший круг в гонке. Себастьян Монтойя финишировал вторым и впервые в этом сезоне поднялся на подиум. Благодаря третьему месту Леонардо Форнароли поднялся на первую позицию в личном зачёте.
Никита Бедрин финишировал двадцать третьим. Результаты гонки позволили Prema досрочно гарантировать победу в зачёте команд.
Финальный этап сезона Формулы 3 пройдёт в итальянской Монце с 30 августа по 1 сентября.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|15
|2. С.Монтойя
|Campos Racing
|15
|3. Л.Форнароли
|Trident
|15
|4. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|15
|5. С.Мегетуниф
|Trident
|15
|6. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|15
|7. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|15
|8. С.Рамос
|Trident
|15
|9. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|15
|10. А.Дюнн
|MP Motorsport
|15
|11. Д.Беганович
|Prema Racing
|15
|12. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|15
|13. Г.Мини
|Prema Racing
|15
|14. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|15
|15. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|15
|16. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|15
|17. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|15
|18. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|15
|19. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|15
|20. К.Штука
|MP Motorsport
|15
|21. О.Гёте
|Campos Racing
|15
|22. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|15
|23. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|15
|24. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|15
|25. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|15
|-. М.Боя
|Campos Racing
|9
|-. А.Линдблад
|Prema Racing
|9
|-. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|6
|-. T.Тапонен
|ART Grand Prix
|1
|-. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1