«Победит досрочно». Украинский боксер назвал победителя Усик – Фьюри 2

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Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай поделился ожиданиями от реванша между соотечественником Александром Усиком и британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри:

«Думаю, реванш между Усиком и Фьюри будет интереснее, чем первый бой, так как оба боксера уже хорошо знают друг друга. Ставлю на то, что оба будут более активными. Не думаю, что Фьюри сможет быть в лучшей форме, чем был раньше. Но, возможно, он сделает определенные выводы. Однако это супертяжелый вес, и здесь может произойти что угодно. Ожидаю, что Усик, как всегда, покажет отличную физическую форму. Возможно, на этот раз, он победит Фьюри досрочно».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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