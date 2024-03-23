Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги

фото из открытых источников

Бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков нуждается в хирургическом вмешательстве.

По информации экс-чемпиона мира WBA Вячеслава Сенченко, Узелкову поставлен диагноз тромб в сердце, тромб в аорте и гангрена ноги.

Сейчас собирают средства на операцию. Номер карты – 5218 5722 2231 6098.

Отметим, что Узелков попал в больницу 13 февраля. Тогда он выложил фото, на котором видно, что он едет в машине «скорой помощи» по Киеву. В 2012 году боксер пережил инсульт.

sport.ua