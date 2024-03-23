Не помог даже ассистентский дубль Капризова. «Миннесота» пролетает мимо плей-офф?

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Миннесоту» с Капризовым

Кирилл Капризов («Миннесота») в матче против «Сент-Луиса». Фото USA Today Sports «Сент-Луис» в овертайме переиграл «Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)

Голы: Нейберс — 25 (Шенн), 10:07 — 0:1. Юханссон — 10 (Фэйбер, Болди), 24:45 — 1:1. Росси — 19 (Капризов), 31:44 — 2:1. Кайру — 23 (Бучневич), 32:49 — 2:2. Росси — 20 (Зуккарелло, Капризов), 35:11 — 3:2. Кайру — 24 (Бучневич, Ледди), 43:50 — 3:3. Кайру — 25 (Саад, Бучневич), 50:01 — 3:4. Фэйбер — 6 (Хартман, Миддлтон), 54:51 — 4:4. Саад — 22 (Капанен, Фолк), 62:05 — 4:5.

Вратари: Флери — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (5+12+16+1) — 27 (11+8+7+1).

Наши: Капризов (24.59/5/+1), Хуснутдинов (7.35/0/-3) — Бучневич (19.54/0/+2), Торопченко (12.54/1/0).

23 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесота» и «Сент-Луис» по-прежнему участвуют в гонке за попадание в плей-офф. Выглядит это так, словно марафонец из последних сил ради приличия бежит за лидером, понимая, что сил на подвиг точно не хватит. У «Миннесоты» все последние результаты сводятся к одному правилу: Капризов набирает очки — «Уайлд» тоже.

Два дня назад «Миннесота» отдала, по сути, решающий матч в битве за плей-офф, без шансов сгорев «Лос-Анджелесу» — 0:6. Игра с «Сент-Луисом», кажется, должна была стать финальной в этой марафонской гонке. Проигрываешь «Блюз» — даже математические шансы становятся призрачными.

Первые десять минут матч шел практически без моментов, но «Миннесота» на ровном месте получила контратаку, которая после нескольких рикошетов превратилась в гол. От такого развития событий психанул даже опытнейший Флери, со злостью выкинувший шайбу из собственных ворот. В оставшиеся десять минут первого периода «Миннесота» совсем не добавила. «Блюз» были ближе ко второй шайбе, нежели их противник — к первой.

Перелом наступил во втором периоде. Сначала «Миннесота» как по нотам разыграла комбинацию, завершившуюся голом в ворота «музыкантов». Завершал атаку уже в пустые ворота Маркус Йоханссон.

Еще через семь минут о себе напомнил Кирилл Капризов: россиянин вывел «1 в 0» Марко Росси. Забавно, что и этот гол случился в контратаке, а за несколько секунд до него Джейк Нейборс мог броском в пустые ворота завершать атаку «Сент-Луиса».

Уже очень скоро на льду встретились два россиянина. Павел Бучневич воспользовался потерей Марата Хуснутдинова и мгновенно выдал пас на Джордана Кайру — 2:2.

На второй перерыв команды все же уходили при счете 3:2 в пользу «Уайлд». Капризов, Зуккарелло и Росси организовали крутую трехходовку, которая завершилась броском австрийца уже в пустые ворота.

Третий период начался с гола «Сент-Луиса». Вновь ассист на счету Бучневича, а у «Миннесоты» опять на льду находился Хуснутдинов. Но в этот раз форвард «Уайлд» точно не виноват, а вот к Флери, пустившему не самый сложный бросок со средней дистанции, можно предъявить претензии.

Вскоре Кайру показал, за что ему выписали контракт на 8 миллионов долларов. Джордан поиздевался над защитником «Миннесоты» и точно бросил в дальний угол.

Выиграть в основное время «Сент-Луису» было не суждено. Защитник Брок Фабер своим голом перевел игру в овертайм. Зато именно «Блюз» уехали с двумя очками: Брендон Саад переиграл Марка-Андре Флери, и у того вновь не выдержали нервы.

На этом вера в то, что «Миннесота» заползет в зону плей-офф, кажется, окончательно угасла: отставание 4 очка, но у «Вегаса» две игры в запасе. Зато у «Сент-Луиса» с Бучневичем и Торопченко в составе шансы пободаться с «Голден Найтс» и «Лос-Анджелесом» еще остаются.

Источник