Гуаньюй Чжоу начнёт гонку с пит-лейн

Гуаньюй Чжоу стартует с пит-лейн в воскресной гонке Гран При Австралии.

В квалификации пилот Sauber повредил переднее антикрыло о поребрик на выходе из десятого поворота. По информации Auto Motor und Sport, у команды нет запасного антикрыла той же спецификации, поэтому для замены будет использовано другое антикрыло.

Замена повреждённых деталей на новые другой спецификации считается нарушением режима «закрытого парка» и влечёт штраф – старт с пит-лейн. Чжоу практически ничего не потеряет, поскольку и так должен был начать гонку с последней позиции.

Официальное подтверждение штрафа со стороны FIA ожидается в воскресенье за несколько часов до старта.

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