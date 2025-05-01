Хэмилтон: Первые полгода в Mercedes мне тоже было трудно

Льюису Хэмилтону в начале уик-энда в Майами на пресс-конференции FIA пришлось отвечать на не самые приятные, но вполне ожидаемые вопросы. Один из них был таким: что ему мешает добиться более стабильных результатов?

Льюис Хэмилтон: «Многое мешает. На это влияют различные факторы, и невозможно выделить что-то одно. Могу лишь сказать, что в своё время, когда я начал пилотировать машину Mercedes, первые шесть месяцев мне тоже приходилось непросто.

Сейчас мне нужно сработаться с многими новыми людьми, и понятно дело, что инженеры, с которыми я сейчас сотрудничаю, привыкли настраивать машину для другого гонщика, под иной стиль пилотирования. А я привык действовать за рулём по-своему, так что сейчас приходится преодолевать целое сочетание различных аспектов.

Но, безусловно, я прилагаю все возможные усилия, чтобы приспособиться к машине Ferrari. Как всё будет складываться в этот уик-энд, я пока не знаю. На этот этап мы не привезли никаких технических новинок, но продолжим попытки оптимизировать SF-25.

Конечно, Шарль Леклер на предыдущем этапе прекрасно справился с делом и показал, на что способна эта машина на дистанции гонки, так что сейчас я постараюсь это повторить».

Когда его спросили, будут ли сложности продолжаться те же шесть месяцев, как в 2013 году в Mercedes, Льюис често сказал: «Не знаю, я действительно не знаю. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы сократить этот период, но кто знает, может быть, он будет длиться ещё дольше?»

Поскольку уже начались разговоры, что Хэмилтон может расстаться с Ferrari до истечения двухлетнего контракта, если не сможет добиться желаемого прогресса, то его спросили и об этом.

«Я просто не думаю о критике такого рода и вообще не обращаю внимания на мнения людей, которые не знают, что происходит на самом деле, и сами никогда не были в подобном положении. Я лишь продолжают упорно трудиться», – заявил Льюис.

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