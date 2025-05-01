ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица

IIHF

Завершился четвертый игровой день на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1A.

Сборная Украины обыграла Польшу 4:1, а Великобритания была сильнее Италии 5:1 – обе сборные набрали по 9 очков, но британцы выше за счет победы в личном матче.

Сборной Украины для выхода в элитный дивизион необходимо набрать хотя бы один пункт в последней встрече с Японией. Игра пройдет 3 мая.

Япония уже не будет иметь большой мотивации – команда выиграла у Румынии 5:3 и отправила соперника в Дивизион 1B.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Италия – Великобритания 1:5

Польша – Украина 1:4

Румыния – Япония 3:5

sport.ua