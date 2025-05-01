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Футбол

Юргорден – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    • "Юргорден" принимает "Челси" уже в первом матче плей-офф Лиги конференций.Команда Энцо Марески отправляется в Стокгольм, чтобы на легендарном стадионе "3Arena" противостоять амбициозному шведскому коллективу.

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    • Матч пройдет в четверг, 1 мая 2025 года. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча будет на телеканале MEGOGO Футбол 2.

    Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    9.40 5.30 1.34 Узнать больше

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    Лига Конференций, полуфинал, первый матч

    1 мая. 22:00. Стокгольм. "3Арена"

    Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

    Трансляция: MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    В эфире

    Юргорден - Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Трансляция матча “Юргорден” – “Челси” Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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