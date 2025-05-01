Сергей РАДЧЕНКО: «Гонорар за чемпионский бой? Сумма может шокировать»

Фото с соцсетей. Сергей Радченко

Ровно через сутки, 1 мая, ориентировочно в 20:00 по киевскому времени в столице Южно-африканской республики Претории 38-летний украинец Сергей Радченко будет боксировать за титул чемпиона мира по версии WBC в суперкрузервейте (до 101,6 кг) против местной звезды, действующего чемпиона Кевина Лерены. Для сверхопытного боксера из Кременчуга на Полтавщине это будет бой жизни. Самое интересное, что обывателю о человеке, который находится в шаге от завоевания чемпионского пояса, практически ничего не известно. А зря, поскольку в послужном списке Сергея есть даже победа над сильнейшим боксером современности Александром Усиком.

– Это было в 2008-м в Симферополе, когда мы оба еще выступали среди любителей, – говорит Сергей в начале интервью Sport.ua. – Это был первый бой международного турнира. Я тогда победил, выиграл и сам турнир. В детали пока вдаваться не буду. Даст Бог, вернемся к этим воспоминаниям после моего чемпионского боя.

«Контракт на бой с Гловацки подписывал в бане»

– Имя на профессиональном ринге вы сделали себе прежде всего благодаря ярким боям в Польше. Причем боям, завершившимся резонансными и неоднозначными поражениями.

– Это были такие поражения, которые вызывали сомнения даже в среде польских болельщиков и журналистов. Особенно это касается поединка с Адамом Бальски в декабре 2018 года. Адам, вероятно, и сам не понимает, как дожил до заключительного гонга после восьмого раунда. Сразу после боя он уехал в больницу. Но судьи предпочли отдать победу поляку.

Однако самым скандальным был поединок с Артуром Шпилькой в марте 2020-го. По его итогам, польские букмекеры, как мне рассказали польские друзья, едва ли не впервые в истории возвращали деньги тем людям, которые делали на меня ставки. Точнее, одна контора возвращала средства, а другая еще и дополнительно давала символическую компенсацию. Польские болельщики тоже проявили себя с лучшей стороны, требуя от Шпильки боя-реванша.

– Таким же резонансным был и ваш до сих пор самый громкий по статусу бой против экс-чемпиона мира по версии WBO Кшиштофа Гловацки в феврале 2018-го. Собственно, им длительная польская эпопея и открылась. Как вы, не имея особого опыта выступлений среди профессионалов, вышли на такого соперника?

– До этого я, начиная с 2014 года, успел победно провести шесть поединков в Украине. Команда Гловацки вышла на меня, можно сказать, случайно. За два дня до проведения очередного боя у Кшиштофа сорвался соперник. Чтобы спасти ситуацию, команда Гловацки искала альтернативу. Предлагали отбоксировать они, конечно, не только мне, но никто через два дня согласия на бой с экс-чемпионом мира не давал.

В Польше меня знали с тех пор, как я в 2012 году выступал во Всемирной серии бокса за «Польских гусаров». Также я помогал готовиться к боям в статусе спарринг-партнера тому же Гловацки и Влодарчику. Рекорд у меня был положительный. Потому и предложили провести этот бой.

Помню, что контракт в четверг на субботний бой я подписывал, сидя в Кременчуге в бане. Пока я совершил один заход в баню, мой друг Евгений оперативно перевел текст соглашения. После следующего захода уже был готов вариант с моей подписью. Закончив париться, поехал домой, собрал вещи и отправился из Кременчуга в Киев, а оттуда вместе с Евгением улелели в Польшу. Все вышло так спонтанно, что даже тренера с собой взять не сумел. Вышел на бой с Гловацки, как говорится, с корабля на бал. Но при этом смог выдать яркий поединок. В пятом раунде я мог выиграть бой досрочно. Когда Кшиштоф оказался на конвасе, рефери сначала не открыл счет, потом все же открыл, но мне дал замечание, растягивая тем самым для Гловацки время на восстановление. В итоге в том же пятом раунде я сломал руку и последующие три раунда добоксировал с переломом.

Судьи отдали победу Гловацки, хотя сами поляки писали в комментариях, что «украинца обокрали». Некоторые считали, что судьи должны были зафиксировать ничью, но никто не отдавал предпочтения Гловацки. И это при условии, что Кшиштоф в Польше – с того момента, как он нокаутировал Марко Хука и стал чемпионом мира, а затем защитил титул, победив Брайана Дженнингса, фигура очень популярная. Собственно, после боя поляки за меня заговорили. Промоутеры и менеджеры захотели, чтобы я приезжал к ним еще. Я заработал репутацию, на меня покупали билеты и даже появились польские фанаты.

Следующий бой мне предложили еще тогда, когда я не успел доехать домой. «Подождите, – говорю, – я даже не знаю, что у меня с рукой». Собственно, из-за перелома пришлось немного полечиться, а уже в июне проводил в Польше следующий поединок против Михала Цесляка. Должен признать, что подготовился к тому бою не лучшим образом и заслуженно проиграл. Уже в первом раунде пропустил удар в ухо. Из уха пошла кровь. Тренер и секунданты хотели меня снимать. Сказал, что пока жив, буду работать. Но работать при условии, что в ухе фонит, было сложно. Думаю, все, кого когда-то болели уши, понимают, что творится в голове, когда два уха слышат по-разному. Впрочем, я прошел всю дистанцию, не смотря на поражение, репутации себе не испортил и уже в декабре, за месяц до того нокаутировав в Киеве грузина Арчила Гигалашвили, дрался в Радоме с Адамом Бальски.

«Сотрудничество с Кличко прибавило мне мастерства и уверенности»

– Опыт работы в командах выдающихся бойцов у вас даже богаче, чем собственно опыт карьеры в профессиональном боксе. Почувствовали, что сотрудничество с великими боксерами сделало вас сильнее?

– Конечно. Скажем, в тренировочных лагерях Владимира Кличко в 2014-2015 годах я был трижды. Впервые работал с Владимиром вскоре после дебютного боя в карьере против Игоря Пилипенко. Но особенно памятной получилась ситуация весной 2015-го. Отработал у Кличко лагерь в Майами, вернулся 16 апреля домой, а уже 18-го боксировал в киевском Дворце спорта против Романа Мирзоева. Учитывая смену часового пояса, боксировать было очень сложно. Даже не ожидал, как это непросто.

А вообще у Владимира поразительные тренировочные лагеря, невероятная команда. От Владимира получил немало советов, которые помогают в боксерской карьере по сей день. Это касается как тактических аспектов, так и тонкостей тренировочного процесса. Бесспорно, сотрудничество с легендарным чемпионом не могло пройти бесследно. Думаю, сотрудничество с Кличко придало мне мастерства и психологической стойкости. В лагерь в Кличко попадали только избранные. Да и далеко не все из избранных остаются в этом лагере до конца. Если боксер не подходит, его отправляют домой. А Владимир меня после первого лагеря приглашал еще дважды.

С Усиком я работал в парах, еще когда мы были в сборной Украины среди любителей, а потом несколько раз был в его тренировочном лагере уже когда Саша начал выступать среди профи. Скажем, помогал Усику готовиться еще к рейтинговым боям в Киеве, а в последний раз – когда Александр начал боксировать в суперсерии на Кубок Мухаммеда Али. Был спарринг-партнером Усика в последнюю неделю перед боем против Марко Хука. Александр тогда находился в блестящей форме.

– Кличко-младший и Усик – одни из величайших супертяжей в истории бокса. Кому из них отдаете предпочтение?

– Это вопрос из разряда: что лучше – «Мерседес» или BMW. Владимир и Александр – два разных боксера. Даже стойки у них разные. Кличко – супертяж от природы, с длинными руками, высокий, со своеобразной тактикой, еще и правша. Усик – левша, парень, поднявшийся из крузервейта в хевивейт, для которого он, с первого взгляда, маленький. Но за счет скорости, техники и высоченного уровня боксерского IQ Александр побеждает и среди супертяжей.

– Кличко и Усик – олимпийские чемпионы. К чемпионским боям на профессиональном ринге они подходили непобедимыми или, как в случае с Владимиром, практически непобедимыми. У вас за спиной нет выдающейся любительской карьеры, рекорд на профи-ринге – 11 побед при семи поражениях. Но, несмотря на это, получается, что сейчас у вас есть возможность стать в один ряд с легендами. Как вам удалось выйти на чемпионский бой?

– Не думаю, что количество поражений является определяющим. Важнейшим является качество боев. Люди, которые в боксе, знают, что большинство моих поражений – это лишь цифра в статистике. В самом деле я проиграл три боя. Кроме того, давайте вспомним легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо. Он становился чемпионом мира, имея за плечами не одно поражение.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурицио Сулейман не зря дал мне возможность сразиться сперва за пояс WBC Silver. Победив в августе прошлого года серба Андрея Пешича, я этот титул завоевал и соответственно стал официальным претендентом на пояс чемпиона мира. Вскоре после того я записал на видео-вызов действующему чемпиону Кевину Ларене. Своим плохоньким английским, заучив заранее написанный текст. Когда я это сделал, не сдержали иронических улыбок даже отдельные представители моей команды. Но Кевин Ларена отозвался почти сразу, оставил номер телефона и написал: «Привет. Пусть твои менеджеры связываются с моими. Будем договариваться». Правда, в дальнейшем Кевин пытался избегать контактов. Пока не вмешался Маурицио Сулейман. Мол, если ты чемпион, то должен защищать титул с обязательным претендентом.

«Лерена – мощный парень, обладающий немалым опытом и сильным характером»

– В Украине о Кевине Ларене мало знают даже любители бокса, не говоря об обывателе, который смотрит только бои с участием Усика, Кличко или Ломаченко. Как охарактеризуете своего будущего соперника?

– Кевин малоизвестен в Украине, поскольку большинство своих боев провел дома, в Южной Африке. Лерену можно вспомнить по прошлогоднему поединку против Даниэля Дюбуа в Лондоне. Тогда Кевин хоть проиграл нокаутом, но отправил Даниэля на канвас в первом раунде. Конечно, согласен, что Кевин с его достижениями мог бы быть более известным в мире. Это вопрос к промоутерам, которые не могут раскрутить боксера, семь раз защищавшего титул чемпиона мира в крузервейте. Лерена побеждал таких сильных бойцов, как поляк Мариуш Вах, как албанец Сефер Сефери. Кевин – мощный парень, обладающий немалым опытом и сильным характером.

– На заключительном этапе подготовки в вашем тренировочном лагере в Кременчуге работали такие опытные спарринг-партнеры как бронзовый призер чемпионата мира-2015 Геворг Манукян и Тарас Неудачин. Эти бойцы похожи по стилю на Ларену?

– Да. Мне было важно, чтобы спарринг-партнеры, как и Кевин, были левши и чтобы боксировали в похожей с Лареной манере. Тарас к тому же еще жил в Южной Африке и спарринговал с моим будущим соперником. Мы отрабатывали отдельные ситуации, вероятные в чемпионском бою. Кроме того, в ходе подготовки были у меня и другие спарринг-партнеры. В частности, представители легкого веса. Практику спаррингов с легковесами я, к слову, позаимствовал у Владимира Кличко. Володя с их помощью постоянно работал над повышением скорости.

– Насколько вы довольны своей готовностью к бою жизни?

– Тренировочный лагерь получился достаточно качественным. Другое дело, что имели сбой в связи с тем, что в разгар подготовки пришлось ехать в Польшу для подачи документов на получение визы – машиной, два дня в одну сторону, два в другую. Потом еще день потратил на восстановление и только после этого тренировки возобновил. На заключительном этапе лагерь в связи с отсутствием в Украине авиаперелетов пришлось прекратить досрочно, добираться в Польшу, а оттуда – в Южную Африку. Туда прибыл, чтобы полноценно акклиматизироваться за две недели до боя. Заключительный этап проводили неподалеку от Йоханнесбурга под руководством личного тренера Александра Мальцева.

– Профессиональный бокс – это, прежде всего, о деньгах. Это сражение будет самым дорогим в вашей карьере?

– Я бы хотел, чтобы читатели Sport.ua сами написали в комментариях, сколько, по их мнению, я за чемпионский бой получу. Ответ на вопрос дам после поединка. Думаю, некоторые будут шокированы.

– Сергей, понятно, что особого состояния в боксе вы себе не нажили, скорее потратили больше на подготовку и переезды. Что вас мотивировало продолжать карьеру до 38-ми? Вряд ли надежда, что получите в таком возрасте шанс стать чемпионом мира…

– Меня вела детская мечта, которая появилась еще когда мне было 10-11 лет. Каждое воскресенье утром мы с папой смотрели на 1+1 топовые чемпионские бои с участием братьев Кличко, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда. Тогда мечтал, что когда-нибудь сам стану чемпионом. Своего шанса я ждал 28 лет.

Трансляция боя Ларена – Радченко доступна на Kyivstar ТБ

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