Карлос Сайнс не удивлён отставанию Хэмилтона от Леклера

Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон, сменившие команды в этом сезоне, пока уступают своим новым напарникам – Алексу Элбону и Шарлю Леклеру. В Майами гонщик Williams рассказал, что его собственные проблемы и проблемы, с которыми столкнулся Хэмилтон в Ferrari, были ожидаемыми.

Карлос Сайнс: «Я вообще не удивлён, что так происходит. Я ожидал, что у меня возникнут проблемы, и я ожидал, что они возникнут у Льюиса. В этом нет никакого секрета, такова особенность спорта.

Наши напарники, Алекс и Шарль, хорошо знают свои команды изнутри. Они уже выжимают из машины максимум, и единственное, что можно сделать, это выйти на их уровень или ехать немного лучше. Невозможно внезапно начать опережать их на две-три десятых, ведь они уже пилотируют на пределе возможностей машины.

Когда переходишь в новую команду, то и ты сам, и все вокруг ждут, что ты сразу поедешь на уровне напарника, но на это нужно время. Нет никаких секретов – они просто лучше знают команду. Чем скорее ты добьёшься прогресса, тем быстрее выйдешь на их уровень.

Каким-то гонщикам требуется меньше времени, чтобы освоиться, каким-то – больше. Льюис провел потрясающий уик-энд в Китае, но сейчас у него больше проблем. И мне, и ему ещё потребуется время, чтобы со всем разобраться».

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