Мадрид. Рууд впервые победил Медведева и девятый раз в карьере сыграет в полуфинале “Мастерса”

На “Мастерсе” в Мадриде определился первый полуфиналист
Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365
Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 14) – Даниил Медведев (-, 9) 6:3, 7:5
Теннисисты сыграли друг с другом четвертый раз и впервые с 2021 года. Каспер Рууд одержал первую победу в этом противостоянии (ранее не встречались на грунте), сделав по одном брейку в каждом сете и отыграв оба брейк-поинта Медведева.
Каспер Рууд 9-й раз сыграет в полуфинале “Мастерса” и седьмой раз сделает это на грунте. Норвежец уже играл на стадии 1/2 финала в Мадриде – в 2021 году уступил итальянцу Маттео Берреттини.
Следующий соперник Рууда определится в поединке между чехом Якубом Меншиком и арентинцем Франсиско Серундоло.