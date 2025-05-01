Мадрид. Рууд впервые победил Медведева и девятый раз в карьере сыграет в полуфинале “Мастерса”

На “Мастерсе” в Мадриде определился первый полуфиналист



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 14) – Даниил Медведев (-, 9) 6:3, 7:5

Теннисисты сыграли друг с другом четвертый раз и впервые с 2021 года. Каспер Рууд одержал первую победу в этом противостоянии (ранее не встречались на грунте), сделав по одном брейку в каждом сете и отыграв оба брейк-поинта Медведева.

Каспер Рууд 9-й раз сыграет в полуфинале “Мастерса” и седьмой раз сделает это на грунте. Норвежец уже играл на стадии 1/2 финала в Мадриде – в 2021 году уступил итальянцу Маттео Берреттини.

Следующий соперник Рууда определится в поединке между чехом Якубом Меншиком и арентинцем Франсиско Серундоло.

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