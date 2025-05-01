Дмитрий ХРИСТИЧ: «У сборной Украины есть шанс сделать сенсацию на ЧМ»

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Тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич оценил победу над Польшей 4:1 в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A и шансы выйти в элитный дивизион.

«Настроение хорошее, хотя мы волновались, потому что знали о сильных сторонах Польши, которая года назад была в элите. Играли с ними контрольные матчи – всегда все сложно, победы или поражениях в овертаймах и буллитах. Проходных матчей у нас в дивизионе нет, все очень тяжело. Дополнительной мотивации не было. Приехали на ЧМ, чтобы посмотреть и себя показать».

«Элита? До ЧМ у нас была задача-минимум удержаться тут. А теперь у нас есть все шансы в последнем туре все решить и впервые за долгое время выйти в элиту».

«Есть шансы сделать сенсацию и быть в элите. Посмотрим, что у нас получится», – сказал Христич.

В последнем матче с Японией украинцам нужен один пункт, чтобы выйти в элиту.

sport.ua