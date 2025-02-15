“Оставила сердце на корте”. Марта Костюк отреагировала на поражение в драматичном четвертьфинале турнира в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала пост в Instagram после своего поражения от американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе



“Оставила сердце на корте… Но этого оказалось недостаточно💔 Дальше – Дубай”, – написала Марта.

Марта Костюк вчера провела на корте 2,5 часа уступив Аманде Анисимовой в тяжелом трехсетовом поединке. Это был второй четвертьфинал на соревнованиях WTA 1000 для 22-летней украинской теннисистки. На турнире в Дохе она выиграла три матча, обыграв Зейнеп Сонмез (Турция), Коко Гауфф (США) и Магду Линетт (Польша).

btu.org.ua