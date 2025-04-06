Чарльстон. Пегула победила действующую чемпионку, Анисимова и Кенин встретятся в полуфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в США



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) – Даниэль Коллинс (США, 7) 1:6, 6:3, 6:0

Екатерина Александрова (-, 9) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) 6:1, 6:4

Аманда Анисимова (США, 8) – Эмма Наварро (США, 4) 7:5, 7:6(1)

София Кенин (США) – Анна Калинская (-, 14) 6:4, 6:3

Джессика Пегула выиграла четвертый из четырех матчей против Даниэль Колиннс в рамках Тура и третий сезон подряд сыграет в полуфинале турнира в Чарльстоне. За свой первый финал здесь американка будет бороться с Екатериной Александровой и попробует взять реванш за поражение в феврале на турнире в Дохе.

Аманда Анисимова и София Кенин не проиграли ни одного сета на пути в полуфинал, однако Кенин провела на один матч больше. Теннисистки играли друг против друга два раза в 2017 году на турнирах ITF в США и одержали по одной победе. Отметим, что для Анисимовой это будет второй полуфинал в Чарльстоне (2022).

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