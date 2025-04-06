Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Известный американский боксер Рой Джонс вспомнил первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Рой считает, что скандальный удар Дюбуа был нанесен в рамках правил и указал на ошибку рефери того поединка.

«Я не думаю, что удар был ниже пояса. Я считаю это был классный и легальный удар», – сказал Джонс.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

Сейчас команды Усика и Дюбуа ведут переговоры о возможном бою-реванше.

sport.ua