Шарль Леклер: Мы уступаем соперникам три-четыре десятых

Шарль Леклер финишировал четвёртым в Сузуке, что стало для него лучшим результатом в сезоне. После гонки пилот Ferrari рассказал, что у машины SF-25 не было скорости, чтобы претендовать на большее.

Его напарник Льюис Хэмилтон стал единственным гонщиком в первой десятке, который отыграл позицию относительно места на старте – семикратный чемпион мира обогнал Айзека Хаджара в борьбе за седьмое место.

Шарль Леклер (4-й): «Честно говоря, я не думаю, что сегодня можно было бы добиться большего от машины. Команда хорошо поработала со стратегией и балансом, и мы оптимизировали результат. Но когда всё делаешь идеально и финишируешь четвёртым, то чувствуешь разочарование. Мы минимум три-четыре десятых на круге уступаем соперникам.

К позитивным итогам уик-энда можно отнести, что мы сделали максимум возможного. Неприятные итоги – у машины нет скорости.

В пятницу я выбрал очень специфические настройки машины, чтобы они лучше подходили моему стилю пилотирования. Я считаю, что это помогло мне выжать максимум из машины, но всё же нужно получить подтверждение на другой трассе, что мы на правильном пути, так что я жду этап в Бахрейне. Но если окажется, что в таких условиях четвёртое место – максимум, то это не лучший вариант. Вскоре мы должны получить понимание».

Льюис Хэмилтон (7-й): «Сегодня я сделал всё, что мог. В целом, мне не хватало скорости по сравнению с соперниками, которые финишировали впереди – Mercedes, McLaren и, конечно, Red Bull.

Мы кое-что нашли в машине, из-за чего выступали ниже возможностей в трёх прошедших гонках. Я надеюсь, что когда эта проблема будет решена, я начну показывать более высокие результаты. Надеюсь, мы сможем всё поправить к следующей гонке.

Кроме того, очень важно хорошо квалифицироваться, а мне пока не удаётся добиться максимума от шин. Над этим ещё предстоит поработать».

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