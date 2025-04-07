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Теннис

Доминик Тим – о своей жизни после завершения карьеры: “Я не очень скучаю по теннису”

Бывший третий номер мирового рейтинга Доминик Тим признался, что особо не скучает по теннису, несмотря на раннее окончание своей профессиональной карьеры

Австриец решил повесить ракетку на гвоздь в 31-летнем возрасте, из-за постоянных травм, которые мешали ему вернуться к лучшей форме в последние сезоны.

«Никогда на самом деле не хотел покидать теннис, но в то же время счастлив, что могу быть дома и впервые за долгое время полноценно пережить зиму.

Я сыграл в одном выставочном матче, но если несколько дней подряд бить по мячу у меня снова начинает сводить руку. По теннису, если честно, я не очень скучаю. В январе мой брат был в Австралии, сопровождал нескольких юниоров, но я был рад остаться дома. Радовался, что для меня все закончилось».

Австриец также поделился размышлениями о своей карьере и обо всех ее взлетах и падениях:

«Бывали периоды, когда все складывалось прекрасно, а бывали – когда все рушилось. Были фазы, когда я играл хорошо и обыгрывал очень сильных соперников.

Это, собственно, и стало итогом моей карьеры: я потерял чувствительность, не мог ударить по мячу в нужное место. Не знаю, была ли это механика, психология, или проблема с нервом в запястье. Можно было сделать операцию, но она могла оказаться слишком опасной. Поэтому я уверен, что принял правильное решение».

Последний профессиональный турнир Тим сыграл на в конце прошлого года перед родными трибунами в Вене. В поединке первого круга Доминик уступил итальянцу Лучано Дардери со счетом 6:7(6), 2:6.
 

btu.org.ua

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