Pirelli: Шины Hard сыграют ключевую роль в гонке

В пятницу в Имоле состоялся официальный дебют шин C6 – самых мягких в линейке 2025 года. Команды активно работали с Medium и Soft, а Hard оставили для гонки…

Симоне Берра: «Дебют состава C6 вызвал большой интерес как у нас, так и у команд и гонщиков. Столь мягкие шины никогда не использовались на этих машинах.

На первый взгляд, впечатления положительные. Шины C6 отлично подходят для квалификации, позволяя гонщикам атаковать весь круг без снижения эффективности на последнем секторе. Более того, при тщательном управлении охлаждением они способны проехать и второй быстрый круг. В первой тренировке гонщики проезжали несколько кругов на Soft без признаков гранулирования.

Во второй тренировке все команды провели длинные серии на шинах Medium, продемонстрировавших относительно низкий уровень деградации.

С учётом того, что по ходу уик-энда асфальт будет покрываться отработанной резиной и всё меньше изнашивать шины, в воскресенье прогноз не обещает жары, а пит-лейн в Имоле – самая длинная в календаре, команды постараются ограничиться одним пит-стопом.

Не случайно в пятницу никто не использовал шины Hard, явно предпочитая оставить дополнительный комплект на воскресенье, чтобы быть готовым к выезду автомобиля безопасности, что часто случается в Имоле.

Теоретически, нельзя исключать возможность двух пит-стопов, но команды и гонщики умеют управлять шинами, а учитывая, что потеря времени на пит-лейн здесь составляет 27 секунд, это маловероятно».

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