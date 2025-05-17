Центральный корт престижного турнира в Лондоне официально получит имя Энди Маррея

9 июня на кортах престижного турнира Queen’s Club в Лондоне состоится официальная церемония переименования центрального корта в честь легендарного британского теннисиста.



Теперь главная арена турнира будет носить название Andy Murray Arena.

Об участии самого Энди Маррея в церемонии открытия сообщила Британская теннисная ассоциация. Мероприятие пройдёт в первый день нового турнира категории WTA 500, который впервые состоится на территории Queen’s Club параллельно с мужским чемпионатом.

Энди Маррей – пятикратный чемпион турнира в одиночном разряде (2009, 2011, 2013, 2015, 2016), а также победитель в паре (2019), где он выступал с Фелисиано Лопесом. Дебют Энди в основной сетке соревнований состоялся в 2005 году в возрасте 18 лет.

Напомним, что экс-первая ракетка мира и чемпион трех турниров Grand Slam Энди Маррей завершил свою 19-летнюю профессиональную карьеру игрока в прошлом году после Олимпиады в Париже.



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