Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Instagram. Леннокс Льюис

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис высказался о наследии украинца Александра Усика – чемпиона хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO.

– Какое место Усика в списке величайших супертяжей современности?

– Я думаю мы с ним находимся в одной комнате.

Александр Усик и Леннокс Льюис – два последних абсолютных чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua