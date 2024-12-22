Турки высказался о возможном поединке Александр Усик – Даниель Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу. На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Победителем боя стал Усик единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112.

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После завершения поединка Даниэль Дюбуа ворвался на ринг и обратился к Александру, вызвав его на бой. Усик долго не думал. Украинский чемпион сразу же попросил Турки Аль-Шейха организовать этот бой.

Позднее Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений высказался о такой возможности:

«Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть бой Даниэля с Усиком. И я хочу увидеть поединок Тайсона, возможно, с Джошуа. Мы решим», – сказал Аль аш-Шейх.

Дюбуа встретится с Джозефом Паркером 22 февраля 2025 года.

sport.ua