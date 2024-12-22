Видео: Прощание Льюиса Хэмилтона с Mercedes

На прошлой неделе Льюис Хэмилтон в последний раз посетил базы в Бриксуорте и Брэкли, чтобы попрощаться с командой. Теперь пресс-служба Mercedes опубликовала ролик, посвящённый этому событию.

Выступая перед сотрудниками Mercedes, Льюис не только поблагодарил всех, но и выразил уверенность, что и без него команда добьётся успеха.

«Я был с Mercedes с 1997 года, когда стал побеждать в Формуле 3 на машине с мотором Mercedes, – рассказал Льюис Хэмилтон в Бриксуорте. – Каждый круг, который я проехал в Формуле 1, стал возможен благодаря вашей работе. Мастерство каждого, преданность делу и упорный труд позволили добиться общей цели – выигрывать гонки и титулы.

Я знаю, что мог положиться на всех вас, и это было удивительное путешествие. Какая мечта! Я верю в вас. Я продолжу верить в вас, и когда вы добьётесь успеха, я буду очень гордиться вами».

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