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Футбол

Гвардиола: Из-за количества травм, я задумываюсь о составе из 25-30 футболистов

Специалист поделился своими мыслями о графике матчей

Гвардиола: Из-за количества травм, я задумываюсь о составе из 25-30 футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о плотном футбольном календаре.

    "Сейчас у нас больше матчей, чем когда-либо прежде. Такое количество игр приводит к большому количеству травм. Именно поэтому я начал задумываться о необходимости расширения состава до 25-30 футболистов. Конечно, для клуба это дополнительная финансовая нагрузка. Люди говорят: "В чем проблема?". Проблема – это календарь.

    Дело не в футболистах, не в физиотерапевтах, не в тренировках, не в том, как игроки питаются или как отдыхают. Дело в расписании.

    Рано или поздно это произойдет со всеми клубами. Вот в чем правда".

    Тренер "Манчестер Сити" также обратил внимание на плотный график в начале следующего сезона: "Летом мы сыграем на Клубном чемпионате мира, а затем сразу стартует новый сезон АПЛ".

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