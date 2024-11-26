Украинец стал одним из лучших в чемпионате Польши

24 ноября в рамках 16-го тура чемпионата Польши состоялся матч между командами «Ракув» и «Корона Кельце». Игра завершилась со счетом 1:1.

Хозяевам удалось выйти вперед на 23-й минуте усилиями украинского полузащитника Владислава Кочергина. Украинец провел отличный матч и статистический портал SofaScore отметил его действия. Футболист попал в символическую сборную 16-го тура с оценкой 7,9.

Напомним, «Ракув» идет на третьем место в турнирной таблице с 32 баллами в своем.

В текущем сезоне Кочергин сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.