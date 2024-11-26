Холанд может покинуть Манчестер Сити ради испанского гранда

24-летний голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может уйти из английского клуба, сообщает El Goldigital.

На норвежского футболиста претендует каталонская «Барселона», но трансфер может произойти не раньше лета 2026 года. Именно в 2026 году из испанского клуба уйдет Роберт Левандовски.

Каталонская команда уверена, что Холанд выберет именно их. При этом сам Холанд мечтает поиграть в Ла Лиге.

Напомним, в прошлом сезоне Холанд провел за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, в которых забил 35 голов и отдал шесть ассистов. В текущем сезоне АПЛ норвежец забил уже 12 голов.