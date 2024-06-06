ТМ. Вратаря гостей было сложно пробить. Бельгия – Черногория 2:0. Обзор матча и видео голов

Лишь в конце встречи красные дьяволы поставили точку
Фото: rbfa.be
Сборная Королевства начала подготовку к Евро спаррингом против балканских "соколов". Команда забила гол в раздевалку. Кипер гостей Саркич совершил 8 сейвов, а второй мяч пропустил с пенальти уже в компенсированное время.
Подопечные Тедеско нанесли 20 ударов (10 в створ). Свой следующий поединок они проведут в Брюсселе 8 июня против Люксембурга. "Соколы" на следующий день встретятся с Грузией в Подгорице.
Смотрите обзор контрольного матча Бельгия – Черногория
Брюссель. Стадион Короля Бодуэна
Бельгия – Черногория 2:0
Голы: Де Брюйне, 44, Троссард, 90+3 (п)
Удаление: Брнович, 88 (Черногория)